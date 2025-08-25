◆米大リーグパドレス２―８ドジャース（２４日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。５点リードの９回１死で松井裕樹投手（２９）から４試合ぶりの４５号ソロを放ち、リーグトップのシュワバー（フィリーズ）に再び並んだ。シーズン５５発ペースとなった。この日はローリー（マリナーズ）が本拠地・