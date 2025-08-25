東京市場まとめ 1.概況 日経平均は343円高の42,977円で寄付きました。先週末の米国市場は、ジャクソンホール会議でのパウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長の講演を受けて、政策金利の引き下げ観測が高まり、それによって主要3指数が揃って大幅高となりました。日本市場も買いが優勢で始まり、寄付き直後の9時5分に568円高の43,201円をつけ本日の高値を更新しました。その後は伸び悩み、節目の43,000円を割り込んで推移