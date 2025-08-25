歌手の矢沢永吉（７５）が２４日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・午後１０時）に出演。大好きな外食チェーン店を明かす一幕があった。「ＹＡＺＡＷＡの噂」を検証するトークでＭＣの林修氏から「チェーン系のフードがお好きなんですか？ココイチとか」と聞かれると「僕、なか卯って知らなかったんですよ。僕、親子丼好きだから、何かのことで、なか卯で食べたんじゃないかな。『この親子丼、めっちゃうまいな！』っ