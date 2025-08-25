お笑い芸人レイザーラモンHGの妻でタレントの住谷杏奈が自身のInstagramを更新。弁護士でYouTuberの福永活也と元「アンジュルム」のメンバー・中西香菜の結婚式に参加したことを報告した。住谷は「昨日は、公私共に仲良くさせていただいている弁護士の福永活也さんと元アンジュルムの中西香菜さんの挙式と披露宴にお招きいただきました」と述べ、教会での厳かで温かい挙式の様子を振り返った。続けて、披露宴での素敵な時間を「お2