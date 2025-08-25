ヤクルトは２６日から５位中日との３連戦（バンテリンＤ）で“裏天王山”を迎える。初戦に登板する小川泰弘投手が２５日、意気込みを語った。神宮外苑でキャッチボールなどで調整した右腕は「できるだけ長くいきたいですね。まずは５回を目指して、一人ずつ（アウトを）積み重ねられるように」と気合を入れた。１１日のＤｅＮＡ戦（神宮）では５回で７安打を浴びながらも粘りを見せ、無失点で３勝目をつかんだ。翌１２日に出場