【FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS】 10月31日12時 サービス終了予定 スクウェア・エニックスは、Android/iOS用RPG「FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS（FFBE）」のサービスを10月31日12時に終了する。 “新たなクリスタルの物語”をテーマに2015年にリリースされた「FFBE」が10年間続いたサービスを終了することを決定。終了までのスケジュールが公開され、8月25