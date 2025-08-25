28〜31日に西武園競輪で開催されるG3「開設75周年記念ゴールド・ウイング賞」のPRのため、タレントの飯田あすか（31）と元ガールズケイリン選手の高木真備さん（31）が25日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪れた。昨年の覇者・真杉匠（栃木）、新山響平（青森）らのSS班に加え、5月のダービーを制した吉田拓矢（茨城）、今年4Vの山口拳矢（岐阜）ら豪華メンバーが集結。し烈な争いが期待される。飯田と高木さんが