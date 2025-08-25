タレントの小島瑠璃子（31）が25日、自身のインスタグラムを更新。息子とのお出かけを報告した。「幕張新都心のイオンに新しい室内遊び場が出来たとの情報をキャッチさっそく子どもと一緒に行ってきました」とつづられた投稿。ボールプールなどで遊ぶ子供の姿や自身との2ショットを複数枚投稿した。続けて「火山のボールプールエリアや氷山みたいな滑り台、抗菌お砂遊び場エリアもありました母感動笑」と施設の充実ぶり