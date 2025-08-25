気象庁は、京都府で猛烈な雨が降っているとして記録的短時間大雨情報を発表しました。【映像】京都に記録的短時間大雨情報発表 気象庁京都府中京区付近では、午後4時40分までの1時間に約100mmの猛烈な雨が降ったと見られています。土砂災害や家屋の浸水、河川の増水や氾濫など災害発生の危険度が高まっています。市町村から発表される避難情報に注意してください。（ANNニュース）