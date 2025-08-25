猛暑の影響で、この夏の1世帯あたりの支出が3500円あまり増えるとみられることがわかりました。【映像】猛暑の影響で炭酸飲料やアイス等の消費が大幅に増加帝国データバンクの試算によりますと、今年の夏の東京都の家計消費支出は約772億円の増加が見込まれるということです。このうち食料品は炭酸飲料やお茶、チューハイなどの飲料と、アイス・シャーベットなどの消費が大幅に伸び、192億円余りの増加となります。家具・家