台湾の「青天白日満地紅旗」＝2006年12月【台北共同】台湾移民署は25日、台北市の繁華街で中国国旗を掲げ「台湾は中国のものです」などと発言した日本人2人を強制退去や再入境禁止の処分にしたと発表した。法律に違反し「わが国（台湾）の利益、公共の安全・秩序を害するおそれ」のある行為だとしている。2人はビザなしで台湾に入った。台北市の繁華街、西門町で一連の活動を行い、その様子を撮影した動画が中国の短文投稿サイ