日本人にも人気の観光地・ハワイ。美しい景色とは裏腹に増加するホームレスが社会問題となっています。そんななか、自立を目指す人たちが住む「ホームレス村」と呼ばれるコミュニティを取材しました。美しい海を求めて世界中の人々がやってくるハワイ。その一方、ホームレスの割合は10万人あたり434人、全米で5位と最悪の水準で、社会問題となっています。記者「所狭しとホームレスの方々のテントが立ち並んでいます。ずっと奥の方