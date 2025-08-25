8月に入り、静岡県内各地で消火栓ホースの「筒先」と呼ばれる金属製の先端部分が無くなっていることがわかりました。被害があった各自治体は盗難の可能性が高いとして警察へ被害届を出しています。25日朝、湖西市内では…。（高山 基彦 キャスター）「住宅が立ち並ぶ閑静な場所ですが、そこに設置されている収納箱から筒先がなくなったということです」（湖西市消防本部小幡 俊治 消防司令）「本来この位置に管鎗（