ＮＹ金時間外取引もみあい 先週末にドル安から一気に上昇したNY金先物週明けは少し売りが出ているものの値幅は小さく揉み合い。 東京時間16:48現在 ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3411.90（-6.60-0.19%）