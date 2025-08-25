週明け25日の欧州株式市場でドイツDAX指数は軟調。40銘柄中プラス圏は2銘柄のみで共に1%未満という展開。英国市場は休場。仏CACもマイナス圏。 東京時間16:48現在 英ＦＴＳＥ100 休場 独ＤＡＸ24243.48（-119.61-0.49%） 仏ＣＡＣ40 7926.49（-43.20-0.54%） スイスＳＭＩ 12225.27（-39.58-0.32%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 独ダックスは幅広く売りが出ている。再生可能エネルギーの