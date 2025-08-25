ドル円は147円20銭台、ロンドン勢不在で勢いなし＝ロンドン為替 東京午前は前週末のドル安に対する調整もありドル買い円売りが優勢となった。東京午後から欧州朝にかけては高値から調整も、147円10銭前後まで。英国がサマーバンクホリデーで休場となっており、取引参加者が少ない分、活気に欠ける展開。 USDJPY147.28