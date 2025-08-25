アジア・コモディティ騰落率ランキング＝08/25営業日時点＝ 上海重油 4.01％ 上海ゴム 1.27％ 上海異形鉄筋 0.89％ 上海銅 0.69％ 大連ポリエチレン 0.35％ 大連とうもろこし 0.32％ ＊数値は前日比％