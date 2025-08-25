普段食べている野菜の摂取量を「見える化」する取り組みが25日、上山市で開かれました。上山市のスーパーで開かれたのは野菜をどれぐらい摂取しているかを「見える化」する測定会です。上山市は市民の野菜不足解消につなげようとおととし（2023年）から市内の商業施設などでこの測定会を開いています。体内で作れず野菜から摂取するしかないカロテノイドの量を皮膚から計測する専用の機械に左手の中指を置くとおよそ10