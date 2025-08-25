福岡市の海の中道大橋で幼い3人が亡くなった飲酒運転事故から25日で19年となり、各地で市民が飲酒運転の撲滅を願いました。幼い3人の命が奪われた福岡市東区の海の中道大橋には25日朝、亡くなった3人をいたみ、花が手向けられていました。この場所では2006年8月25日、当時、福岡市職員だった男が飲酒運転で一家5人が乗る車に追突し、当時4歳と3歳、そして1歳の幼いきょうだい3人が亡くなりました。25日、県内ではこの事故をきっか