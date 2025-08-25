象印マホービンが9月上旬から発売するオーブンレンジ「EVERINO（エブリノ） ES-LA30」は、「レンジ革命を起こす」というキャッチフレーズにあるように、大容量30Lのオーブンレンジのレンジ機能に着目した。最大4品を同時に手早くあたためられるだけでなく、これまで困難とされてきた汁物を、ごはんなどと一緒にあたためられるようにした。しかも、ユーザーは上段と下段の調理温度を別々に設定できる。これを可能にしたのが、業界