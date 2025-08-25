愛知県名古屋市のプラスチック成形メーカーである丸八化成と、埼玉県川口市の金属加工の老舗である栗原精機は8月25日に、両社の共同開発した新感覚のカラビナ「Dura-glow」の先行予約販売を、クラウドファンディングサイト「Makuake」にて開始した。カラーは、シルバー、レッド、ブラックの3色。一般販売時の価格は3500円を予定しており、「Makuake」の価格は2800円（爆速割20％オフ）から。●愛知と埼玉の町工場の技術が融合