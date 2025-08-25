2025年8月25日、韓国・デジタルタイムスによると、日本、米国を歴訪中の李在明（イ・ジェミョン）大統領が、日韓慰安婦合意や元徴用工問題の第三者弁済を認めたことに「歴史問題への立場が変わった」と批判の声が上がっていることについて、「そのような指摘を受けることは覚悟していた」と明かした。李大統領は24日、日本から米国へ向かう大統領専用機内で、記者団からの「日韓首脳会談で過去の歴史についての議論が進展しなかっ