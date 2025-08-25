俳優の高橋克実（64）が25日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲストとして生出演。番組で感じた“違和感”について語った。アシスタントの松本明子から「先日は『爆笑レッドカーペット』放送してました」と話題を振られ、パーソナリティーの高田文夫から「どうでしたあのセットの感じは」と質問される一幕が。11日に11年ぶりの復活を果たした、フジテレビ系特番「爆笑レッドカーペット