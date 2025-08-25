「Travis Japan」の松田元太（26）が25日、月曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。かつてグループのメンバーを旅行に連れて行ってくれたという人気アイドルについて語った。この日のゲストは「Kis―My―Ft2」の宮田俊哉、千賀健永、二階堂高嗣。キスマイとの関係を問われた松田は「Kis-My-Ft2兄さんのバックに、Travis Japanがこうずっとジュニアの時からこうバックに付かせていただいて