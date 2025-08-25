ASMR動画をきっかけに人気が沸騰し、需要に対する供給不足から入手しずらい状態が慢性化しているのが、カンロ株式会社の次世代食感グミ「グミッツェル」です。【ヒトツブカンロ】ASMR・グミッツェル公式咀嚼音（YouTube）https://youtu.be/uXu8nme1x8E「グミッツェルは2012年から発売している商品ですが、ASMR動画から認知が広がり、現在も人気が続いている状況です」と、同社のヒトツブカンロ担当者はいいます。ヒトツブカンロの