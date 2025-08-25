全米オープン男子1回戦テニス全米オープンは現地時間24日、男子シングルス1回戦が行われ、世界ランク13位ダニール・メドベージェフ（ロシア）が同51位バンジャマン・ボンジ（フランス）と対戦。2-3（3-6、5-7、7-6、6-0、4-6）で敗れた。第3セットではカメラマンの“侵入”から試合が7分以上も中断する異常事態が発生。結果的にカメラマンが退場し、クレデンシャルが剥奪される事態となった。セットカウント2-0でボンジがリー