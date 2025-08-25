きょう午前、河北町の中心部にクマが出没し、中学生が追いかけられました。クマは途中で追いかけるのを断念し、中学生にけがはないということです。 【写真を見る】町の中心部にクマ、中学生が追いかけられる近くの小学校では集団下校も（山形・河北町） ※画像視聴者提供道路を走るクマ。住宅街を走っているのがわかります。体長は1メートルほどとみられ、中学生はこの映像が撮影された場所の近くでクマと遭遇しまし