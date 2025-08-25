出先で購入したペットボトルを保冷できる「ボトルインボトル TYPE-B」が、Amazonで7％OFFのセール中となっている。8月25日（月）現在、参考価格が1,480円のところ、1,380円で購入可能だ。 500～650mlサイズのペットボトルで使用可能。真空断熱二重構造で長時間の保冷が可能なほか、結露の影響を受けずに持ち歩けるため、バッグ内を濡らす心配がない。 シルバー、ブラック、アイボリーの3色がセ