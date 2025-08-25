松戸競輪場のG3「燦燦ダイヤモンド滝澤正光杯」は3日目を迎えた。場内では神山雄一郎・日本競輪選手養成所所長のトークショーが行われた「今でも自転車に乗っている。朝練もしていますよ。背中で教えているつもりだけど、もしかしたら（候補生に）ウザいと思われているかも…」と苦笑まじりで告白。相変わらずの競輪愛を披露した。ファンからは「養成所にいる中で将来S級S班になれるような候補生はいますか？」と鋭い質問