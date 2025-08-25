25日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万2288枚だった。うちプットの出来高が6208枚と、コールの6080枚を上回った。プットの出来高トップは4万500円の465枚（70円安180円）。コールの出来高トップは4万4000円の1877枚（5円高265円）だった。 コールプット 出