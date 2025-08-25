25日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2256枚だった。うちプットの出来高が1398枚と、コールの858枚を上回った。プットの出来高トップは3万8000円の310枚（55円安205円）。コールの出来高トップは4万4000円の182枚（25円高550円）だった。 コールプット 出来