25日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は135枚だった。うちプットの出来高が121枚と、コールの14枚を上回った。プットの出来高トップは1万2000円の20枚（1円高9円）。コールの出来高トップは4万4375円の6枚（790円）だった。 コールプット 出来高前日比 価