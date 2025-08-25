宇部市の旧長生炭鉱で行われている潜水調査で、25日、ダイバーが撮影した映像には、ブーツのようなものが複数映っていました。今回の潜水調査は26日まで行われる予定で、25日は主にボンベを坑内に設置する作業を中心に行われていました。 長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会によりますと、25日はブーツとみられるもの５つなどを発見、25日は大腿骨とみられるものなど3本の人の骨をみられるものを引き上げていま