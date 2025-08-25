新庄監督が小久保監督に感謝の思いを綴った(C)産経新聞社日本ハムが8月24日、エスコンフィールドで行われたソフトバンク戦に1−0で勝利した。【動画】首位ソフトバンクに3連勝！日本ハムが劇的サヨナラ勝ちで本拠地は熱狂3.5ゲーム差で迎えた首位攻防3連戦だったが、本拠地で日本ハムが3連勝を飾った。3戦目は日本ハム先発の伊藤大海、ソフトバンク先発のリバン・モイネロによる緊迫した投手戦が続いた。モイネロは8回無失点の