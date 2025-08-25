7人組ガールズグループ・HANAが、世界を変革する未来のイノベーターの発掘を目的に、30歳未満の30人を選出する『Forbes 30 UNDER 30 JAPAN 2025』に選出され、25日に都内で行われた受賞セレモニーに出席した。【ソロカット】個性たっぷり！美デコルテ全開で魅力あふれるCHIKAら「30 UNDER 30」は、『Forbes』US版にて2011年にスタート。世界を変革する未来のイノベーターの発掘を目的に、毎年若き変革者を選出してきた。米国版