BTSのJUNG KOOKをはじめ、韓国国内の富裕層の資産を不正に奪ったハッカー組織の総責任者が犯行を一部認めた。【写真】BTS、“完全体”の近況SHOT8月25日、ソウル警察庁の関係者は定例記者会見を通じて、「被疑者（ハッカー組織の総責任者チョン氏、中国国籍、34）は容疑について一部認める部分もあり、否認している部分もある」と述べ、「これまで確保した証拠資料をもとに、できる限り厳正に捜査を進める予定だ」と明らかにした。