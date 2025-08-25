ヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が２５日（日本時間）、ＳＮＳを更新。パリ旅行中にパスポート入りの財布を丸ごと忘れてしまうハプニングがあったことを明かした。高嶋は誕生日の２４日、「夏休みの締めくくりはおフランス行くざんす＠ａｎａ．ｊａｐａｎのラウンジと機内でもお誕生日プレートを頂きました。ありがとうございますインスタ頑張って上げていきます！」とＡＮＡのビジネスクラスと思われる機内