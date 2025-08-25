２６日の広島戦（マツダ）に先発予定の巨人・戸郷翔征投手（２５）が２５日にジャイアンツ球場で行われた投手練習に参加した。戸郷は前回登板のヤクルト戦（１９日＝神宮）で８回１３１球を投じ２失点の好投で今季４勝目をマーク。マツダスタジアムでの登板は５回４失点に終わった５月１３日の広島戦以来となるだけに、雪辱を期す投球に期待がかかる。前出の試合だけでなく、今季のマツダスタジアムの登板としては４月１１日