洗濯物を物干し竿に干す10〜15分ぐらいの時間でも、目の細胞に傷が…危険な暑さが連日続いているが、警戒すべきは暑さだけではなかった。紫外線は、肌だけでなく、目にも深刻なダメージを与えていた。さらには脳にも影響が…。紫外線で目も“日焼け”に24日、東京都心は7日連続の猛暑日となる37.3℃を観測。全国でも195地点が猛暑日となり、体温を超える危険な暑さとなった。しかし、警戒すべきは暑さだけではない。ディレクター：