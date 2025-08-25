競泳女子平泳ぎの鈴木聡美（ミキハウス）が２５日、東京・南長崎スポーツセンターでデサント社主催の「小中学生向けマルチスポーツイベント体験会」に参加した。豊島区の小学４〜６年生２５人に水泳教室やトークショーを実施。「自分の考えていた概念が覆った。トップアスリートが色んなスポーツを経験してきたんだ。マルチスポーツの観点からすると、ほかの種目もできないことを一生懸命やると平泳ぎにつながる。実はマルチスポ