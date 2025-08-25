市長の学歴詐称疑惑を巡り混乱が続く静岡･伊東市。騒動が収束する兆しは見えず、市政に重大な影響が出てきました。午前10時ごろ、市役所に登庁した田久保真紀市長。（記者）「市長9月定例会始まりますが、議会対応はどうされるおつもりですか」（伊東市田久保 真紀 市長）「はい、おはようございます」25日も質問には答えず、市長室に向かいました。9月1日に開会する市議会の定例会を前に、25日午前、市の当局からメディアに対し