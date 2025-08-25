産業用の配管調査ロボット「配管くん」をおもちゃにしたパイプの中を走るロボット「メカモグラ」の操縦スピードを競う世界大会が23日、山形市で開かれました。24日まで2日間にわたって開かれた世界大会には全国9か所の予選を勝ち抜いた選手が出場しました。リモコンを使って選手たちが操縦するのはその名も「メカモグラ」。配管の点検用に山形市の「弘栄ドリームワークス」が開発したロボットをおもちゃにしたも