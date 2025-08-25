2025年9月に開幕する「高知県芸術祭」を前に、8月25日、高知市でプレイベントが開かれ、高校生が圧巻の書道パフォーマンスを披露しました。イオンモール高知で行われた高知小津高校書道部による書道パフォーマンス。ことしで75回目を迎える「高知県芸術祭」のプレイベントとしておこなわれました。プレイベントで書道パフォーマンスが行われるのは4年連続で、小津高校が担当するのはことしが初めてです。1