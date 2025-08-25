社会学者の古市憲寿氏（40）が25日、カンテレの情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。番組では神戸市中央区のマンションで住人の会社員女性が刺され死亡した事件で、殺人容疑で逮捕された会社員谷本将志容疑者（35）が「全く知らない人です」と供述していることを伝えた。古市氏は「この事件が不気味だと思うところは動機がわからないこと。顔見知りではないのなら、なぜ尾行したのか」と述べた。そ