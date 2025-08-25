女性アイドルグループ、iLiFE!（あいらいふ）が25日、公式HPを更新。メンバー那蘭のどかが27日をもって脱退することを発表した。公式HPでは「平素よりiLiFE!を応援いただき誠にありがとうございます。この度メンバーの『那蘭のどか』におきまして、重大な規約違反が判明いたしました。8月27日の日本武道館公演につきましては、メンバーとも協議を重ね、那蘭を含む9人にて出演させていただきます。那蘭はこの日を以て脱退とし、以降