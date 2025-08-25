【MLB】パドレス 2―8 ドジャース（8月24日・日本時間25日／サンディエゴ）【映像】大谷の45号弾でネット裏のパドレスファン“愕然”ドジャースの大谷翔平投手が放ったダメ押しの第45号ホームランに、少年パドレスファンも衝撃を受けていた。ドジャースが7-2とリードして迎えた9回表、1死走者なしの場面で、大谷が松井裕樹投手から勝利を決定づける第45号ソロホームランを放った。打った瞬間に大谷はもちろん、投げた松井、