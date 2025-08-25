韓国代表は、25日に9月に行われる代表戦に向けた招集メンバー26名を発表した。ドイツ1部ボルシアMGに所属する22歳のイェンス・カストロプを初招集したことが大きな話題になっている。ドイツ人の父と韓国人の母を持つ彼は、ドイツのデュッセルドルフで生まれた。ドイツU-21代表経験があったが、ドイツサッカー協会から韓国サッカー協会への所属変更が完了。韓国サッカー協会は「二重国籍を持つ男子選手が韓国代表チームに抜擢された