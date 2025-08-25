百貨店が並ぶ東京・銀座＝2021年日本百貨店協会が25日発表した7月のインバウンド（訪日客）による免税売上高は、前年同月比36.3％減の約403億円だった。前年割れは5カ月連続。香港と韓国からの来店客が大幅に減り、購買客数が約47万6千人と昨年9月以来10カ月ぶりに50万人を下回った。7月に大災害が起きるとのうわさが交流サイト（SNS）で広がった影響もあったとみられる。全国の百貨店売上高は、免税売上高の減少が響いて6.2％