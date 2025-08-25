ZIPAIR Tokyoは、モバイルチェックインを8月28日から開始する。出発24時間前から90分前まで、出発24時間前に受信したメールに記載のURLかウェブサイトのフライトの詳細から、スマートフォンやタブレット端末を使ってチェックインができる。端末のカメラからパスポート情報を読取る必要がある。チェックイン完了後にはモバイル搭乗券が表示され、直接保安検査場、搭乗口に向かうことができる。事前審査プログラムのTSA PreCheckとの