軟式野球の全国高校選手権第2日は25日、兵庫県の明石トーカロ球場などで1回戦4試合が行われ、三浦学苑（南関東・神奈川）東九州龍谷（北部九州・大分）あべの翔学（大阪）早大学院（東京）が準々決勝に勝ち上がった。三浦学苑は広陵（西中国・広島）に1―0で競り勝った。東九州龍谷は1試合最多得点を記録し、北海道科学大高（北海道）に20―2で大勝。あべの翔学は松商学園（北信越・長野）を2―0で振り切り、早大学院は天理（